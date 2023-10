"Czy Niemcom odbiło"? Nawet za Odrą krytyka grafiki SPD

W niedzielę grafikę skomentował także Zbigniew Ziobro, który wykorzystał ją do ataku na szefa PO. "Szczery plakat marzeń niemieckiej lewicy: 'Zjednoczenie Niemiec dokonało się, ale jeszcze nie całkowicie. Pracujemy nad tym razem'. Po to potrzebują Herr Donald Tusk, z którymi planują zdeptać suwerenność nie godzących się na to państw jak Polska. Wielkie Niemcy w drodze…" - napisał minister sprawiedliwości na portalu X.