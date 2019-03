Czy nauczyciele powinni strajkować? Internauci zagłosowali

Ponad 10 tysięcy naszych internautów wzięło udział w sondzie dotyczącej poparcia dla ogólnopolskiego strajku nauczycieli. Jak rozłożyły się wasze głosy? Sprawdziliśmy to za pomocą sondy opublikowanej na profilu Wirtualnej Polski na Facebooku.

Ponad 10 tysięcy głosów

"Każdy ciężko pracuje, nie tylko nauczyciele"

Jedną z komentujących osób była pani Paulina. "Każdy ciężko pracuje, nie tylko nauczyciele. W związku z tym wszyscy powinni wyjść, strajkować i żądać dodatkowych pieniędzy" - stwierdziła czytelniczka. "Nie powinni strajkować. Zawód nauczyciela to pasja, a nie pieniądze. Zresztą, dlaczego inne grupy zawodowe mają być gorsze od nich? Nie powinni strajkować kosztem dzieci" - dodał pan Bartosz.

Tak samo uważa też pani Stefania. "PiS nie liczył się z nauczycielami, bo myślał że oni nigdy nie zastrajkują, ponieważ zawsze na uwadze mają dzieci. Ci co twierdzą, że nauczyciel ma dużo wolnego, są w błędzie ponieważ oni pracują nie tylko w szkole ale i w domu" - napisała internautka, której oponentką okazała się pani Mariola. "Oni tylko zadają to, czego dzieci mają się nauczyć. To rodzice w domu muszą całą robotę odwalić za nich" - stwierdziła kobieta.