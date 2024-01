Czy Duda wypowiedział wojnę Bodnarowi? Ćwiąkalski odpowiada

- Gorąca atmosfera między ministrem sprawiedliwości a prezydentem wciąż trwa. Andrzej Duda złożył do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego ws. prokuratora krajowego. - Czy Duda wypowiedział wojnę Bodnarowi? - zapytał dziennikarz Wirtualnej Polski. - W pewnym sensie tak. Pan prezydent po raz kolejny zademonstrował swoją przynależność do jednego z ugrupowań, pokazał, że reprezentuje interesy Prawa i Sprawiedliwości i oczywiście chce za wszelką cenę postawić na swoim, przy czym znalazł jak zawsze w tego typu przypadkach życzliwy sobie Trybunał Konstytucyjny - komentował w programie “Newsroom” profesor Zbigniew Ćwiąkalski. - Sztucznie są kreowane te niby spory kompetencyjne. Tak jak wcześniej miał być spór kompetencyjny z Sądem Najwyższym pana prezydenta (...). Trybunał Konstytucyjny traci na swej powadze i to bardzo zdecydowanie. Powinien orzekać tam, gdzie mamy do czynienia z prawem i wątpliwościami prawnymi, natomiast nie ingerować w przypadki pojedynczych osób - dodał.

Rozwiń