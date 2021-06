Czy czuje się liderem opozycji? Szymon Hołownia zabawnie zmienił pytanie

Polska 2050 w kilku ostatnich sondażach wyprzedziła Koalicję Obywatelską. O to, czy czuje się liderem opozycji, Szymona Hołownię zapytaliśmy w programie "Newsroom WP". - Uciekam od myślenia w takich kategoriach, bo uważam, że to jest zwodnicze - odparł polityk. Hołownia dodał, że ma świadomość, iż 6-7 milionów wyborców widzi nadzieję w jego ugrupowaniu. - To daje kopa i poczucie odpowiedzialności - mówił gość Mateusz Ratajczaka. Zdaniem Hołowni teraz Polacy nie oczekują wyboru lidera opozycji, ale chcą propozycji alternatywnych wobec Prawa i Sprawiedliwości. - Jeśli chodzi o Borysa Budkę i Rafała Trzaskowskiego muszą podjąć decyzję co do przywództwa w Platformie - dodał Szymon Hołownia. W jego ocenie Donald Tusk - po ewentualnym powrocie do krajowej polityki - powinien z kolei skupić się na budowaniu pozycji autorytetu, do którego będzie mogło odnosić się wiele środowisk.

