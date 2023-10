Czy 22 października jest niedziela handlowa? Te sklepy będą otwarte

Oznacza to, że najbliższa niedziela handlowa 2023 będzie miała miejsce 17 grudnia. Mimo zapisów ustawy, będzie to również ostatnia w tym roku okazja do zrobienia zakupów bez ograniczeń w drugim dniu weekendu. Dlaczego? Druga z niedziel handlowych w grudniu miała mieć miejsce w Wigilię. Jak jednak poinformował w czerwcu minister rozwoju Waldemar Buda, tegoroczna wigilia "po raz pierwszy nie będzie pracująca, choć przypada w niedzielę handlową".