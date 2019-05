Czy 2 maja obowiązuje zakaz handlu? Które sklepy mogą być dziś otwarte?

Zakaz handlu w Polsce obowiązuje w większość niedziel oraz w 13 dni świątecznych. Na liście świąt, podczas których sklepy muszą być zamknięte, nie ma 2 maja. Właśnie dlatego wszystkie sklepy mogą być dziś otwarte.

2 maja – co świętujemy?

2 maja w Polsce obchodzone jest Święto Flagi. Tego dnia wiele budynków państwowych oraz prywatnych przyozdabianych jest biało-czerwoną flagą. Mimo iż święto to od dawna znajduje się w kalendarzu i odgrywa ważną rolę w życiu wielu Polaków, to nie jest to dzień wolny od pracy. W Święto Flagi nie obowiązuje również zakaz handlu, dlatego wszystkie sklepy są dziś otwarte w standardowych godzinach.