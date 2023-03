Czy 19 marca jest niedzielą handlową? Tu zrobisz zakupy

Kalendarz niedziel handlowych jest ściśle określony przez przepisy prawa. To wskazuje, że na kolejną okazję do zrobienia niedzielnych zakupów klienci będą musieli poczekać do kwietnia. Które ze sklepów będą prowadzić działalność mimo ograniczenia sprzedaży? 19 marca zakupy można zrobić m.in. na stacjach benzynowych.