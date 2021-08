Uwaga! Czwarta fala koronawirusa coraz bliżej. Oto najlepsza obrona przed COVID-19

Kolejna, czwarta już fala pandemii koronawirusa nadejdzie - specjaliści nie mają co do tego wątpliwości. Niektórzy z nich ostrzegają, że stanie się to jeszcze podczas wakacji, w końcu sierpnia. Gościem programu Newsroom w WP był doktor Michał Sutkowski. Prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych podkreślał, że najlepszym sposobem na koronawirusa jest przyjęcie szczepionki. Ale trzeba to zrobić odpowiednio wcześnie, by zdążyć przed nadejściem czwartek fali. Doktor Sutkowski przypomina, że jeśli zostaniemy zaszczepieni preparatem jednodawkowym, odporność pojawi się 2 tygodnie później. Jeśli to będzie szczepionka w dwóch dawkach, zaczniemy nabywać odporności w 2 tygodnie po przyjęciu drugiej dawki.