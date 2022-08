Cztery złote za toaletę nad morzem. "W lesie nie da się chodzić"

Turyści nad polskim morzem masowo załatwiają swoje potrzeby fizjologiczne w lesie koło plaż. To nie lada problem, a sytuacji nie pomaga fakt, że ceny za publiczne toalety są bardzo wysokie. - W lesie nie da się chodzić, od czerwca do września. Wszyscy się załatwiają. Powinny być przy każdym miejscu toalety i to bezpłatne. Tutaj są toalety po cztery złote. Ja uważam, że to jest bardzo dużo - mówi w rozmowie z Kubą Jankowskim jedna z turystek.

Rozwiń