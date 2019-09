Cztery najbardziej niebezpieczne obiekty w kosmosie. Każdy z nich może sprowadzić na nas koniec świata

Naukowcy z NASA nieustannie prowadzą obserwacje kosmosu w celu namierzenia obiektów, które mogą zagrozić życiu na Ziemi. Na ich czarnej liście znajdują się 4 obiekty, które mogą doprowadzić do końca świata. Niektóre z nich zagrożą naszej cywilizacji już niebawem.

Apophis doprowadzi do końca świata w 2036 roku?

Obecnie największe zagrożenie końcem świata związane jest z asteroidą Apophis. Obiekt o średnicy ok. 330 metrów już w 2029 roku minie Ziemię w odległości zaledwie 30 tys. km. Szansa na jego zderzenie z naszą planetą wynosi 1:37, czyli 2,7 proc. Asteroida za 10 lat wejdzie w kontakt z ziemską atmosferą, przez co przy kolejnym powrocie w okolice naszej planety (w 2036 roku) może znaleźć się na kursie kolizyjnym.

Asteroida Bennu. Kosmiczny olbrzym zagrozi Ziemi w przyszłym stuleciu

Naukowcy z niepokojem obserwują również orbitę asteroidy Bennu. Ta mierząca ok. 500 metrów Asteroida znajdzie się najbliżej naszej planety w latach 2169 – 2199, a szanse na kolizję wyniosą wtedy 0,037 proc.

Bennu zagrozi naszej planecie również w 2054 roku, kiedy to minie naszą planetę w odległości zaledwie 5 mln kilometrów. Jeszcze niebezpieczniej może być w 22 września 2060 roku, kiedy to Bennu zbliży się do naszej planety na odległość 750 tys. kilometrów.