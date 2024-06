Czołowe zderzenie pociągów w Czechach. Nagranie z akcji ratunkowej

Dramatyczne w skutkach zderzenie pociągów w czeskich Pardubicach. W nocy ze środy na czwartek doszło tam do katastrofy kolejowej. Pociąg osobowy czołowo zderzył się z pociągiem towarowym. Agencja AP pokazała nagrania z miejsca wypadku. Widać na nich przerażające ujęcia, na których można zauważyć, jak zniszczone są kabiny maszynistów. Według nieoficjalnych informacji, kierujący zestawem osobowym miał zignorować sygnał czerwonego światła na semaforze. Maszyniści obu zestawów mieli ponieść śmierć na miejscu. Czeska policja przekazała wieści łącznie o czterech ofiarach. Dodano, że jest wielu rannych. Hospitalizacji mogło wymagać nawet 300 osób. Premier Czech Petr Fiala nazwał we wpisie na platformie X katastrofę "wielkim nieszczęściem" i zapewnił, że myślami jest z ofiarami i ich bliskimi. W katastrofie udział wziął ekspres firmy RegioJet, jadący z Pragi do Koszyc i dalej do Ukrainy. Jest to trasa głównie wykorzystywane przez ukraińskich uchodźców jadących do rodzin w kraju.