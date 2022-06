Czołowe zderzenie ciężarówek. Kabina oderwała się od pojazdu

Do bardzo poważnego zdarzenia doszło na tracie Dukla - Tylawa. Jak przekazał dyżury Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie, do wypadku doszło po godz. 17. W miejscowości Lipowica czołowo zderzyły się dwie ciężarówki. Jeden z pojazdów przewoził ceramikę, drugi to chłodnia. Stan kierowców ocenia się jako ciężki. Przytomni zostali przetransportowani karetkami do szpitala.