Człowiek Roku 2018 "Time" wybrany. Nagrodzono m.in. zamordowanego dziennikarza

Saudyjski dziennikarz Jamal Khashoggi został człowiekiem roku 2018 według "Time". Nie był jedynym nagrodzonym. Razem z nim zostali wyróżnieni inni zamordowani i szykanowani dziennikarze.

Jamal Khashoggi to saudyjski dziennikarz, który został zamordowany wewnątrz konsulatu Arabii Saudyjskiej w Stambule . Miał załatwić formalności związane ze swoim ślubem. Do jego zabójstwo doszło na początku października. Mężczyzna przez lata był blisko saudyjskich władz, jednak potem zaczął się krytycznie wypowiadać o członkach rodziny królewskiej.

W obawie przed prześladowaniami wyjechał z kraju do Waszyngtonu. Do jego zabójstwa miał zostać powołany zespół zabójców, liczący 15 członków. W dalszym ciągu nie znaleziono jego ciała. Turecki minister obrony uważa, że rozczłonkowane mogło zostać wywiezione z kraju. W związku ze sprawą aresztowano 15 osób. Początkowe saudyjskie władze utrzymywały, że dziennikarz wyszedł z konsulatu.

Nagrodzone zostały również Wa Lone i Kyaw Soe Oo, które od grudnia ub.r. są przetrzymywane przez władze Mjanmy. Oskarżone zostały o nielegalne zdobycie dokumentów państwowych ws. opisywanego przez nich dochodzenia dotyczącego czystki etnicznej. Dokonana została na członkach muzułmańskiej mniejszości Rohingja. We wrześniu zostały skazane przez sąd na 7 lat więzienia.

Ostatnimi laureatami zostali członkowie lokalnej redakcji "Capital Gazette" w Annapolis. Pod koniec czerwca doszło tam do strzelaniny. Zginęło pięć osób, a kolejnych pięć zostało rannych. Mężczyzna wszedł do reakcji i otworzył ogień do ludzi. Wcześniej krytykował działalność tytułu w mediach społecznościowych. Jego motywy nie są znane.