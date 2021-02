Częstochowa. Koniec z darmowym parkowaniem. Strefa płatnego parkowania będzie większa

Częstochowska strefa płatnego parkowania zostanie powiększona. Zmiany wejdą w życie 1 maja. Do tego czasu w strefie zostaną wymienione wszystkie parkomaty.

Obecnie częstochowską strefę ograniczają w przybliżeniu ulice: al. Jana Pawa II, Nadrzeczna, Mielczarskiego, Piłsudskiego, Sobieskiego, Pułaskiego i Popiełuszki.

Decyzją radnych strefa zostanie powiększona o 16 "obszarów": al. Jana Pawła II (od Szajnowicza-Iwanowa do Rynku Wieluńskiego), al. Wolności (od Sobieskiego do Ronda Mickiewicza), ul. Dunikowskiego, ul. Kilińskiego (od Chłopickiego do Zbierskiego), ul. Klasztorną (od 7 Kamienic do Wyszyńskiego), ul. Kordeckiego (od 7 Kamienic do Św. Teresy) i ul. Krakowską (od Mielczarskiego do Małej).

Częstochowa. Od 1 maja większa strefa płatnego parkowania

Kolejne nowe "obszary" objęte strefą to ul. Mielczarskiego (od Ogrodowej do Krakowskiej), ul. Ogińskiego (od Sobieskiego do Słowackiego), ul. Ogrodowa (od Mielczarskiego do Piotrkowskiej), Rynek Wieluński, Skwer Sokołów, ul. Słowackiego (od Pułaskiego do Ogińskiego), ul. Św. Barbary (od 7 Kamienic do Św. Kazimierza), ul. Św. Jana (od 3 Maja do al. Jana Pawła II) i ul. Św. Rocha (od Rynku Wieluńskiego do skrzyżowania ul. Św. Jadwigi z ul. Św. Krzysztofa).

Jak wynika z uzasadnienia uchwały, celem poszerzenia strefy płatnego parkowania jest zmniejszenie ruchu ulicznego w centrum miasta (z uzyskaniem efektu ekologicznego), zachęcenie kierujących do częstszego korzystania z komunikacji publicznej i uzyskanie większej rotacji pojazdów parkujących w śródmieściu Częstochowy.

Zmiany mają pozwolić także na uwolnienie miejsc postojowych dla mieszkańców centrum, często dotąd zatłoczonych w rejonach znajdujących się tuż za granicą płatnej strefy.

Częstochowa. Będzie wymiana parkomatów

W tym roku w Częstochowie wymienione zostaną też parkomaty. 119 działających obecnie urządzeń zostanie zdemontowanych, a w ich miejscu do końca kwietnia pojawią się nowe - wszystkie będą miały dostęp do aplikacji mobilnej (wykonawca realizujący wymianę zadba też o utrzymanie i serwisowanie parkomatów.

Obecnie opłata za pozostawienie pojazdu w strefie płatnego parkowania wynosi 1,50 zł za pierwsze pół godziny i 3 zł do godziny. Parkowanie do dwóch godzin kosztuje 6,60 zł, a do trzech - 10,80 zł. Każda kolejna rozpoczęta godzina to koszt 3 zł. Kwartalny abonament mieszkańca strefy kosztuje 60 zł, a miesięczny dla kierowców spoza strefy, przypisany do samochodu - 150 zł.

