Czesław Mroczek o człowieku przebranym w mundur: Skoordynowana akcja

Premier Donald Tusk podczas czwartkowego posiedzenia sztabu kryzysowego przekazał informacje o człowieku przebranym w mundur wojskowego, który w różnych miejscach mówił o rzekomym wysadzaniu wałów. W "Wydaniu Specjalnym" Wirtualnej Polski Michał Wróblewski zapytał Czesława Mroczka o przygotowanie na tego typu przypadki. - Ta akcja to nie jest zapewne pomysł tego człowieka, tylko skoordynowana akcja siania dezinformacji i paniki. To w akcji ratowniczej są niezwykle niebezpieczne elementy - powiedział wiceszef MSWiA. Jak dodał: - Jesteśmy świadomi zagrożeń na naszym terenie, jeżeli chodzi o wrogą akcję dezinformacyjną czy nawet sabotażowo-dywersyjną. Czesław Mroczek mówił również, że "od wielu miesięcy Europa, nie tylko Polska, jest przedmiotem ataków ze strony rosyjskiej i współpracujących z nią państw". - I to jest, sądzę, przejaw tego zagrożenia, z którym mamy do czynienia od wielu miesięcy - przekazał wiceszef MSWiA. - Ujawnienie tej osoby pokazuje skuteczność polskich służb - dodał.

