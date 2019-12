Czesław Małkowski uniewinniony. Zapowiedział pozew przeciwko byłej podwładnej

Były prezydent Olsztyna Czesław Małkowski powiedział w piątek, że padł ofiarą pomówienia. Zapowiedział złożenie pozwu wobec byłej sekretarki, która oskarżyła go o gwałt. - Będę się domagał zadośćuczynienia - powiedział.

Były prezydent Olsztyna powiedział, że "padł ofiarą pomówienia o straszliwe rzeczy". Podał dziennikarzom nazwisko podwładnej, która oskarżyła go o gwałt, a także nazwę ulicy, przy której mieszka kobieta - relacjonuje olsztyńska "Gazeta Wyborcza".

- To była sekretarka. Była osobą o najwyższym zaufaniu, która miała dostęp do wszystkiego, co miałem służbowo i prywatnie - podkreślił. Przyznał, że łączył ich romans.