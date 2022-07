Czeskie Wampiry w akcji. Wyrzutnie rakietowe RM-70 miażdżą armię Rosji w Ukrainie

Ukraińska armia dzielnie stawia opór Rosji, korzystając ze sprzętu NATO i sojuszników. Tym razem Ukraińcy pokazali jak działają czeskie Wampiry. Chodzi o zmodernizowane wyrzutnie rakietowe RM 70 Vampire 4D, nazywane Wampirami. Pierwsze dostawy z Czech w postaci co najmniej dwudziestu takich samobieżnych wieloprowadnicowych wyrzutni rakiet trafiły na front w maju. Teraz w sieci opublikowano nagranie prezentujące Wampiry w akcji. Opublikował je profil Ukraine Weapons Tracker, który regularnie udostępnia nagrania z uderzeń w Rosjan. Na wideo widać grad pocisków wystrzelonych w kierunku wroga. Taka seria to duży cios dla rosyjskiej armii. Salwa pocisków z Wampira jest w stanie zniszczyć umocnione rosyjskie pozycje w odległości do 20 km. Ukraińcy otrzymali nie tylko klasyczne czechosłowackie wyrzutnie rakietowe RM-70 z 1972 roku, ale także nowsze Wampiry, wyposażone w podwozie Tatra T-815-7 i system nowego cyfrowego sterowania. RM-70 może wystrzeliwać pojedyncze pociski, jak i salwy. Służy do ostrzału skoncentrowanego i dużego obszaru (do 3 ha). Zasięg wyrzutni wynosi 20 km. System RM-70 jest w stanie transportować do 80 pocisków rakietowych. Nowsza wersja Wampirów ma m.in. nową podstawę ciężarówki z lepszym układem napędowym, a także lepiej chronioną kabiną dla załogi.

