Czeski "Wampir" w akcji na froncie. "Rosjanie zapłacą krwią"

Ukraińcy artylerzyści odpalają czeską wyrzutnię rakiet "Wampir" na linii frontu w obwodzie donieckim. Agencja Reutera opublikowała nagrania z momentu serii ataków na żołnierzy Putina wieloprowadnicową wyrzutnią rakietową RM-70. Jak podają wojskowi, Rosjanie zwiększają intensywność swoich ataków, próbując przełamać linie obrony Ukraińców na wschodzie. – Powstrzymujemy wroga, niszczymy go, by uniemożliwić mu przesuwanie się w kierunku Pokrowska, Kramatorska i Konstantynówki– przekazał 36-letni artylerzysta Ilia. Rosyjscy okupanci wykorzystują swoją przewagę liczebną, ale próby przełamania ukraińskiej obrony są dla nich ciężkie i kosztowne. Dowódca jednostki artyleryjskiej brygady o kryptonimie "Tur", oszacował, że tylko jego brygada zabijała lub raniła od 50 do 150 rosyjskich żołnierzy dziennie. "Zapłacą krwią za każdy metr ukraińskiej ziemi. Nie oddamy jej za darmo" – ostrzegł, cytowany przez agencję Reutera.