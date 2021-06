Czeska wersja przypadku George'a Floyda? Mężczyzna zmarł po interwencji policji

"Według policji był to konflikt między dwoma mężczyznami, doszło między nimi do bójki. Po przybyciu policji jeden z nich uciekł, drugi leżał ranny na ziemi, gdy podeszła do niego policja. Poszkodowany mężczyzna zareagował agresywnie, na co trzech obecnych policjantów przystąpiło do widocznej na nagraniu 'interwencji'. Rodzi się pytanie: dlaczego policjanci tak brutalnie potraktowali osobę, która w chwili przybycia na miejsce była już ewidentnie ranna".