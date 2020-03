WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Koronawirus informacje Koronawirus mapa

Koronawirus mapa Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze pis + 2 cezary tomczykkoronawirus oprac. Anna Kozińska 1 godzinę temu Część opozycji jest naiwna? "Oczekują, że PiS tym razem nie oszuka ludzi" Przedstawiciele PSL, Lewicy i Konfederacji zgadzają sią z PiS co do organizacji prac Sejmu. - Z wielką przykrością muszę powiedzieć, że do... Rozwiń Z czego wynika to że przedstawicie … Rozwiń Transkrypcja: Z czego wynika to że przedstawiciele polskiego stronnictwa ludowego lewicy i Konfederacji tak często zgadzają się z prawem i sprawiedliwością co do zasady organizacji pracy Sejmu panie dyrektorze tak naprawdę z wielką przykrością muszę powiedzieć że ja tego do końca nie rozumiem nie rozumiałem tej zgody niektórych partii politycznych na to żeby w ogóle taki regulamin mógłby obowiązywać Przecież każdy wie że jeżeli PiS oszukał o twoich partnerów z sejmu i ludzi 400 razy 100 do 400 pierwszy raz będzie inny jednak grupa zawodowych oszustów którzy zajmują się tym żeby w Polsce nie było dyskusji ale grzewczej Poszukaj jak pan to nazywano biorą udział przedstawiciele z peselu z lewicy z Konfederacji czy oni w tych procesach decyzjach współuczestniczy oni ponoszą za nieodpowiedzialność po nadaniu głosował w sprawie regulaminu razem Niestety z peselem i z lewicą Rozumiem że ze strony PC lub Wynika to raczej dużo w rzeczywistej troski o może parlamentarzystów ale my musimy pamiętać że my też mamy do odegrania kapitalna w rolę my dzisiaj przyjmujemy przepisy które mogą uratować 1000 jak nie setki tysięcy miejsc za chwilę Jeżeli PiS wczoraj właściwie ustami głównego Urzędu Statystycznego mówi że od tej pory nie będzie podobało inflacji to może zaraz przestaniemy poziom bezrobocia A może najlepiej Be My wszystkie termometr w kraju wtedy rzeczywiście będzie dużo lepiej bo w ogóle nie będziemy wiedzieć co się w Polsce dzieje i parlament jest takim miejscem Polska zawsze kiedy w parlamencie było hucznie zawsze było głośno zawsze było tak że każdy mógł zabrać głos w tylko w momentach kiedy Polska była ograniczona albo ograniczona albo ograniczona jakimś kagańcem politycznym tylko wtedy Polski parlament był wygaszony tak było w prl-u Ponieważ większość Senacka Wykreśl Wykreśl wykreśliła jednym z kluczowych poprawek dotyczą zmian w kodeksie wyborczym te zmiany wprowadził o nieoczekiwanie Prawo i Sprawiedliwość w nocy z piątku na sobotę przed weekendem w sejmie coś Jestem dalej w stanie państwo jako większa od mamy sposobem ale większość kolegów na wszyscy koledzy z Platformy Obywatelskiej te zmiany odrzucili co się stanie w tym w Sejmie w związku z tym Czy Jarosław Kaczyński będzie chciał w jakiś sposób znowu A te zmiany w kodeksie wyborczym jak się panu wydaje przede wszystkim zaraz po głosowaniu sejmowym mówiliśmy bardzo jasno Nie damy złapać się w pułapkę Jarosława Kaczyńskiego i w senacie od poprawka dotyczącą kodeksu wyborczego i tak się stało senat odrzucił poprawkę dotyczącą kodeksu wyborczego bo nie może być zgody na łamanie konstytucji ale też związku z tym że chce prace nad ustawą to jest de facto bardzo dobry wariant najlepszy z możliwych bo zamyka same ławce w tej nie możesz wprowadzać własnych poprawek tylko ewentualnie odrzucić poprawki senackie i dzisiaj tak naprawdę posłowie pis-u szczególnie i do nich jest wracam z ogromnym apelem Zwracam się do posłów pis-u wy stoicie dzisiaj ogromnym testem kwestia przyjęcia poprawek gospodarczych to jest odpowiedź na pytanie czy firmy w waszym okręgu wyborczym będą montować kwestia przyjęciu przy tych testów jest dzisiaj paradoksalnie również te psem na to czy ludzie będą chorować więc dzisiaj każdy z nas w moich przed ogromnym wyzwaniem przy użyciu mojego palca będą naciskasz przycisk ale tak naprawdę decydują o zdrowiu i życiu i bycie ludzi przez najbliższe miesiące