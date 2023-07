Czekał kilka godzin w kolejce. Chirurg zastrzelony przez pacjenta w USA

Zastrzelił po kilku godzinach oczekiwania

Do zdarzenia doszło we wtorek około godziny 14. Podejrzany, jak podała policja, przebywał w klinice od kilku godzin. Po długim czasie oczekiwania przyszła w końcu jego kolej. Pacjent wszedł do gabinetu, a zaraz potem padł strzał.