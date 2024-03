Czeka nas "zadziwiająca" pogoda. Koniec cyklonów, teraz pora na antycyklony

Po wyjątkowo korzystnym lutym, który był jednym z najcieplejszych w historii, czekają nas kolejne fale ciepła. Jak informuje europejska agencja Copernicus, średnia globalna temperatura wynosiła 13,54 st. Celsjusza, co oznacza, że była o 0,81 st. C wyższa niż średnia dla lutego z okresu 1991-2020 i o 0,12 st. C powyżej temperatury poprzedniego najcieplejszego lutego, w 2016 r.