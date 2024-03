"Może spaść śnieg". Zima jeszcze o sobie przypomni

- Od zachodu zacznie jednak wkraczać ochłodzenie i wartości dwucyfrowych już nie będzie - we wtorek wieczorem od 5 do 9 stopni. Środa i kolejne dni chłodniejsze, ale to nie oznacza, że zimowe, bardziej jak wczesna wiosna. Wraz z tym chłodem temperatura w nocy będzie spadała poniżej zera. Najchłodniej na Suwalszczyźnie - około minus 4 stopni, a w centrum około minus 1 - powiedział Walijewski.