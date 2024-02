Czeka nas powrót zimy? Synoptyk przestrzega

Mamy rekordowo ciepły luty. W programie "Newsroom" WP Paweł Pawłowski zapytał, czy czeka nas jeszcze powrót zimy. Synoptyk Ilona Śmigrodzka mówiła, że w najbliższych dniach spodziewamy się jeszcze wiosennej aury. W pierwszy dzień marca nawet do 17 stopni na południu kraju a do końca tygodnia spodziewane temperatury do 15 stopni w centrum i na południu. Synoptyk przekazała jednak, że od przyszłego tygodnia temperatura spadnie. - Będzie wynosiła około 10 stopni maksymalnie w okolicach środy (7.03) - przekazała. Dodała także, że w połowie marca może nas czekać powrót zimy. - Możemy spodziewać się, że w marcu te mrozy jeszcze mogą wystąpić - powiedziała synoptyk.