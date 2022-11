Czeka nas kolejny atak zimy? W prognozach duże mrozy

Po nocnej śnieżycy w piątek Polska będzie pogodowo podzielona. We wschodniej części kraju będzie mroźno i z opadami śniegu. Im dalej na zachód, tym cieplej. - Przy zachodniej granicy termometry mogą wskazać do plus siedmiu stopni Celsjusza - przekazał Michał Ogrodnik z IMGW-PIB. Jak przewidują synoptycy, już wkrótce temperatura w Polsce może spaść dużo poniżej zera.