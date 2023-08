"Czeka nas batalia". Premier Ukrainy ostrzega przed jesienią.

- Chodzi o spełnienie określonych wymogów. Mimo wojny partnerzy domagają się od Ukrainy reform, pełnego wdrożenia zaktualizowanego ustawodawstwa. Swoją drogą, to są nasze zobowiązania zarówno na drodze do UE, jak i też do NATO. Ponadto mamy obowiązek wobec ukraińskiego społeczeństwa, by zreformować państwo, zmniejszyć poziom korupcji, wzmacniać instrumenty rynkowe i wspierać biznes - zaznaczył premier.