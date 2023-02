Czego się boi Łukaszenka? Deputowany mówi, gdzie poszłyby białoruskie wojska

Cały czas Putin ciśnie na Łukaszenkę - mówi Mykoła Kniażycki, deputowany Rady Najwyższej Ukrainy w odpowiedzi na pytanie, czy Białoruś włączy się bezpośrednio w wojnę w Ukrainie. - Myślę, że armia białoruska nie jest gotowa do tego. Łukaszenko się boi, że ta armia białoruska może pójść nie do Kijowa a do Mińska, przeciwko niemu - powiedział Mykoła Kniażycki, który był gościem Michała Wróblewskiego w programie "Tłit" w porannym paśmie publicystycznym Wirtualnej Polski. Deputowany dodał, że Białoruś oczywiście wspiera Rosję. Przykładowo białoruskie firmy produkują sprzęt dla armii rosyjskiej. Kniażycki był też pytany, czy cały naród ukraiński i politycy stoją murem za prezydentem Wołodymyrem Zełenskim i akceptuje jego decyzje. - Wszyscy stoją murem za Ukrainą. I społeczeństwo ukraińskie, i wszyscy politycy i prezydent Zełenski. Nie ludzie stoją za Zełenskim, a Zełenski stoi razem z ludźmi, razem ze społeczeństwem. Przez to zwyciężymy - dodał Kniażycki.