Czego chce Putin? Ekspert wymienia trzy główne cele

Według medialnych doniesień przy granicy z Ukrainą stacjonuje ponad 100 tys. rosyjskich żołnierzy. O ocenę napiętej sytuacji poprosiliśmy dr. Agnieszkę Bryc z UMK w Toruniu. Zapytaliśmy ją, co prezydent Rosji chce osiągnąć stosując obecną politykę. - Władimirowi Putinowi chodzi o to, co zwykle, a dzisiaj ma na to otwarte okno możliwości. W jednym czasie gra na kilku fortepianach. Celem finalnym jest, by Ukraina powróciła do rosyjskiej strefy wpływu. Jeżeli nie powróciłaby samodzielnie, to Rosjanie są w stanie sprowokować wewnętrzne kryzysy, sabotaże, dywersje, a nawet doprowadzić do destabilizacji politycznej. W szerszej perspektywie Putinowi chodzi o to, żeby państwa NATO nie aktywizowały się w rosyjskiej strefie wpływu. Trzecim celem prestiż narodowy - powiedziała w programie "Newsroom" WP.