Czechy. Zniszczono ważną atrakcję turystyczną

Most Karola w Pradze to jeden z najważniejszych i najbardziej znanych elementów architektonicznych stolicy Czech oraz obowiązkowa pozycja na liście czeskich atrakcji turystycznych. Ma niemalże 516 m długości i ok. 9,50 m szerokości. Wybudowano go w stylu gotyckim, zaczął powstawać w 1357 r.