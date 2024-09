Czechy pod wodą. Dramatyczny widok na nagraniach

Fatalna sytuacja pogodowa w Czechach. Ulewne deszcze w tej części Europy doprowadziły do groźnych powodzi. Agencja AP udostępniła nagrania z Moraw, Beskidów i Jesioniki. Widać na nich, że woda zalewa kolejne tereny, zmuszając okolicznych mieszkańców do ewakuacji. Miasta takie jak Karniów zostały niemal całkowicie zalane, a w Hanuszowicach wezbrana woda podniosła się o metr w ciągu 10 minut, uniemożliwiając ewakuację. Zbiorniki retencyjne są zapełnione, a przepływy w rzekach, szczególnie w dorzeczu Odry, stale rosną.​ Sytuacja w Czechach może wpłynąć również na Polskę. W szczególności zagrożone są tereny przygraniczne, w tym dorzecze Odry. Polskie służby są w gotowości i monitorują rozwój sytuacji, aby na czas ostrzec mieszkańców i zminimalizować ryzyko powodziowe na południu kraju, zwłaszcza w miejscowościach takich jak Chałupki i Kuźnia Raciborska. Jak podają czeskie media, najtrudniejsza sytuacja panuje teraz w Opawie i Karniowie. Ponad 250 tys. domów jest odciętych od dostaw prądu, a woda w niektórych miejscach porwała samochody. Powódź już przewyższyła tę, z którą region zmagał się w 1997 roku. Do tej pory w Czechach ewakuowano ponad 12 tys. osób.