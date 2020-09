Czechowice-Dziedzice. Groźny karambol na DK1

Czechowice-Dziedzice - to tu kilka minut po godzinie 13 doszło do wypadku na DK1, w którym udział brały dwa samochody osobowe, bus i samochód ciężarowy.

Czechowice-Dziedzice. Karambol na DK1

Policja dodaje, że do wypadku doszło na zwężonym odcinku DK1, na którym odbywają się prace budowlano-remontowe. - W wyniku karambolu dwie osoby zostały ranne - poinformował as. szt. Roman Szybciak.

Zbigniew Ziobro kupuje sobie poparcie Radia Maryja? "Nikt nie bierze pieniędzy do kieszeni"

Czechowice-Dziedzice. DK1 zablokowana. Ranni

Czechowice-Dziedzice. DK1 zablokowana po karambolu. Utrudnienia

Policja wyznaczyła objazdy ulicami: Lipowską do Legionów i Kopernika do Mazańcowickiej. Trasa awaryjna obowiązuje dla kierowców jadących zarówno w stronę Bielska-Białej jak i Katowic. Utrudnienia na DK1 mogą potrwać do godziny 19.