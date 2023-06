Czas ucieka. Tlenu wystarczy do czwartku. Poszukiwania wciąż trwają

Do wtorkowego poranka w ramach akcji poszukiwania turystycznej łodzi podwodnej Titan spenetrowano już obszar 10 tys. mil kwadratowych (25,9 tys. km2) - podała we wtorek amerykańska Straż Wybrzeża (USCG). Do akcji we wtorek włączył się kanadyjski morski samolot rozpoznawczy P-3 Aurora.