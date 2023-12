Czarzasty ripostuje Błaszczakowi. "Pan nie wie, co to znaczy"

- To jest bardzo trudna koalicja. To nie jest koalicja realizacji programu jednej partii. (…) Wiem, ile trzeba z siebie dać, ile trzeba iść na ustępstwa, żeby stworzyć mądrą i rozsądną koalicję - mówił we wtorek jeden z liderów Lewicy Włodzimierz Czarzasty w Sejmie. - Lewica wchodzi do rządu, po to, aby gwarantem naszych, lewicowych, priorytetów programowych (…). Lewica chce współrządzić, ale wiemy, że nie będzie łatwo. Wiemy, że Donald Tusk, i to jest następna jego cecha, umiał stworzyć tę koalicję, a my umieliśmy się w tej koalicji znaleźć, my, jako twardy podmiot - stwierdził polityk i zwrócił się do Mariusza Błaszczaka. - Pan nie wie, co to znaczy być w polityce podmiotem. To się nie mieści w pana wyobraźni. Pan zawsze był człowiekiem, który wykonywał rozkazy pana Kaczyńskiego - ripostował na słowa polityka PiS.

