Czarzasty ostro o Glapińskim. "Debil i oszukaniec"

- Powołanie pana Glapińskiego jest skandalem (…). Mamy szefa NBP, który mówi, że na pewno nie będzie inflacji, a pół roku potem jest 15 proc. To albo on jest debilem, albo oszukańcem. Debilem w kategoriach wiedzy, bo nie powinien się tym zajmować - mówił w programie "Tłit" Wirtualnej Polski lider Lewicy, wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. - To jest skandal, to jest nieodpowiedzialność, to podważa zaufanie obywateli wobec państwa - oświadczył polityk. Według Czarzastego, przez niewłaściwe prognozy Glapińskiego, niektórzy wzięli kredyt, a teraz muszą spłacać ratę przekraczającą ich możliwości finansowe. Ocenił, że przez rosnące ceny sytuacja wielu gospodarstw domowych będzie się pogarszała. Czarzasty prognozował, że wkrótce ludzie będą zmuszeni brać chwilówki, co w dalszej perspektywie jeszcze bardziej pogłębi ich problemy finansowe.