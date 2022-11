Czarzasty o Kaczyńskim. "Powinien iść na długi urlop"

- PiS proponuje młodzieży odejście od takiego modelu życia, jaki lansuje Lewica - to słowa Jarosława Kaczyńskiego z jednego z ostatnich spotkań z wyborcami w Polsce i od tej opinii prezesa PiS, rozmowę z Włodzimierzem Czarzastym rozpoczął Michał Wróblewski w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. - Jak pan Jarosław Kaczyński zaczyna zajmować się młodzieżą i radzi kobietom, żeby zaczęły rodzić, bo piją do 25. roku życia. Wreszcie, jak pan Jarosław Kaczyński zaczyna zajmować się wychowywaniem dzieci oraz seksem - to znaczy, że powinien iść na kilka lat na urlop - stwierdził wicemarszałek Sejmu. Czarzasty odniósł się też do opinii, jaką lider PiS ma w stosunku do Lewicy. - Im gorsze zdanie ma Kaczyński na temat Lewicy, tym Lewica jest atrakcyjniejsza - dodał Czarzasty.