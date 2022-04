Czarzasty nie wstrzymał. Zwrócił się do Nitrasa

Czarzasty interweniuje wobec Nitrasa. "Sławek, proszę cię"

W tym momencie w kierunku mównicy ruszył Nitras. Gdy Czarzasty to zauważył, ponownie zwrócił się do posłów PO. - Dajcie spokój. Jest jatka. Sławek, proszę cię. Posłuchajcie, naprawdę nie pomagacie. Czy Wy się słyszycie? Mam prośbę. Iza (Leszczyna - red.) przyjdź, usiądź obok mnie i posłuchasz tego. To nie ma sensu, naprawdę - przekonywał wicemarszałek Sejmu.