"Czarny szerszeń" niepokoi Polaków. Ekspert o obcym gatunku

Choć paraliżuje swoim jadem pająki, to dla ludzi nie powinien być groźny. Mowa o obcym dla naszej fauny gatunku, który niepokoi Polaków z regionów położonych coraz dalej na północ. - Znak czasów, ale nie bójmy się gliniarza naściennego - mówi WP dr hab. Stanisław Czachorowski, entomolog z UWM.

"To nie szerszeń, ani zwykła osa", "Gliniarz naścienny atakuje" - ostrzegają lokalne media w całej Polsce po sygnałach od mieszkańców, którzy zauważyli na ścianach swoich posesji "kubeczki", budowane przez nieznane im stworzenia. Z wyglądu owad może przypominać szerszenia (ma do 2,9 cm długości) i stąd pojawiająca się już nazwa "czarny szerszeń".

Do niedawna gliniarza naściennego obserwowano przede wszystkim na krańcach południowych, ale tego lata docierają - niepotwierdzone jeszcze - sygnały o tym, że występuje również w okolicach Łodzi.

- To osy, które żyją samotnie, a to sprawia, że nie atakują w obronie gniazda. Starają się przetrwać, aby żywić i bronić samotnie potomstwa. Oczywiście przypadkowe użądlenie jest możliwe, ale jad gliniarza naściennego służy przede wszystkim do paraliżowania pająków - wyjaśnia Wirtualnej Polsce dr hab. Stanisław Czachorowski, entomolog z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.