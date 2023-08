Czarnek zapowiada "ostrą" reakcję. W obronie studenta i kolegi z PiS

Jeśli na Uniwersytecie Warszawskim student - nie będąc w tym czasie studentem - po prostu na swoim Twitterze wypowiada się w sprawach bieżących i zajmuje się tym komisja dyscyplinarna - to to jest działanie totalitarne. Ja się nie zgadzam na totalitaryzm na uczelniach finansowanych z budżetu państwa. To będzie w moim bardzo ostrym wystąpieniu do pana rektora. Nie dla totalitarnego działania i politycznego działania lewackich komisji dyscyplinarnych. Bo to jest lewackie działanie jakiejś niewielkiej społeczności Uniwersytetu Warszawskiego. I na to zgody nie ma. Pakiet wolności akademickiej wprowadza przestrzeń wolności akademickiej - ostro uderzał Czarnek.