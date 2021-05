Czarnek o Strajku Kobiet: znam dużo kobiet, ale żadnej, która by strajkowała

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek udzielił wywiadu w którym nawiązał do Strajku Kobiet. Jego zdaniem, spora część osób, która brała w nim udział, dziś się tego wstydzi. - Zresztą jaki Strajk Kobiet? To "strajk niektórych kobiet", bo nie znam kobiet, które by strajkowały. A znam ich dużo - powiedział minister.