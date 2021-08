Czarnek nie odpuszcza. "Odpowiadam na atak prof. Simona"

Dla przypomnienia: we wcześniejszym wywiadzie Czarnek powiedział, że "życzyłby sobie, by medycy, jak prof. Simon, stosowali więcej logiki w swoich wywodach". - Byłoby to z korzyścią dla akcji szczepień. Tymczasem zniechęcają. Bo jeśli pan profesor Simon nie widzi rozróżnienia między izolacją osób chorych na choroby zakaźne a izolacją osób zdrowych, tyle że niezaszczepionych, to rzeczywiście jest to niepokojące - mówił polityk.