Czarnek mówi, co będzie w podręczniku do drugiej klasy HIT

Czarnek o podręczniku do HIT

Zapytany o podręcznik do przedmiotu historia i teraźniejszość autorstwa prof. Wojciecha Roszkowskiego, Czarnek zaznaczył, że "to nie minister edukacji i nauki pisze podręczniki, więc obarczanie go odpowiedzialnością za taką czy inną treść podręcznika jest nieporozumieniem". Mimo tego stwierdzenia, podczas wywiadu dla TVP kilka razy mówił o tym, co jego zdaniem powinno znaleźć się w podręczniku HIT do drugiej klasy.