Czarnek: "albo religia, albo etyka". Bodnar skomentował pomysł ministra z PiS

Religia albo etyka - jeden z tych przedmiotów ma być obowiązkowy. To najnowsza propozycja Ministerstwa Edukacji i Nauki, choć do tej pory uczniowie nie musieli wybierać żadnego przedmiotu i mieli "okienko". - Potencjalnie, to mógł być dobry pomysł w sytuacji, kiedy mielibyśmy prawdziwy wybór pomiędzy religią a etyką. Natomiast w wielu szkołach - i jest to doświadczenie od wielu lat - etyka nie była organizowana, bądź zapisy na ten przedmiot były prowadzone w ten sposób, aby religia była promowana - mówił w programie "Newsroom WP" Adam Bodnar. Rzecznik Praw Obywatelskich ocenił, że wprowadzenie takiego obowiązku, przy "jednoczesnym dość lekceważącym podejściu do etyki", będzie zwiększało liczbę chętnych do zapisów na religię.