Czarnecki nie jechał w bagażniku. Jest prawomocny wyrok w głośnej sprawie

- Jeśli było tak, jak opisują dziennikarze, to wygląda na to, że pan Czarnecki dostał sygnał, że ma dojść do jego zatrzymania. Czy ta informacja była sprawdzona czy nie - trudno powiedzieć. Nie musiała to być też informacja precyzyjna. Wystarczy sygnał - komentował wówczas w rozmowie z Wirtualną Polską płk. Grzegorz Małecki, były szef Agencji Wywiadu.