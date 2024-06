Czarnecki składa deklarację ws. Konfederacji. "Mam bogatą wyobraźnię"

Konfederacja - jak wskazuje wynik wyborów do Parlamentu Europejskiego - jest obecnie trzecią siłą polityczną w Polsce. - Czy łączy was strach przed Konfederacją? - z takim pytaniem Paweł Pawłowski, prowadzący Powyborczy Poranek WP, zwrócił się do swoich gości: posła KO Konrada Frysztaka i europosła PiS Ryszarda Czarneckiego. - Będzie to ciekawy czas dla Klubu Parlamentarnego Konfederacji, bo ten wynik sprawił, że "pozbywają się" Grzegorza Brauna. To jest chyba najlepsza reklama antypolskości, jaka pojedzie do Brukseli - ocenił poseł Frysztak. - Jeśli chodzi o Konfederację, to jest to problem, jaki mamy w całej Europie. Wynik Marine Le Pen we Francji, Alternatywy dla Niemiec w Niemczech i te ruchy, które od środka chcą rozwalić Unię Europejską, bez wątpienia przynoszą największą radość na Kremlu dla Władimira Putina, bo o tym trzeba pamiętać - dodał. - Gratulujemy Konfederacji bardzo dobrego wyniku - odparł europoseł PiS Ryszard Czarnecki. - Rywalizacja między nami jest nieunikniona. Natomiast patrząc na to w dłuższej perspektywie czasowej, myślę, że za trzy lata, mogę sobie wyobrazić, a mam bogatą wyobraźnię, rząd koalicyjny PiS i Konfederacji - dodał polityk PiS. - To wy jesteście za tym, by Polska była w Unii Europejskiej? Bo Konfederacja jest przeciwko - zapytał poseł Frysztak. - Doskonale pan wie, że jesteśmy "za". To jest pytanie retoryczne, a po wiośnie jest jesień czy lato? Nie powinien pan takiego pytania zadawać - odparł Czarnecki. - Przestraszył się pan widzę - dodał. - Ja jestem zupełnie spokojny - stwierdził Frysztak. - Uważam, że to nie jest możliwe, że PiS wejdzie w koalicję z Konfederacją. To jest niemożliwe ze względu na temperamenty polityków Konfederacji. Jednak sama zapowiedź wskazuje, że są w PiS takie pomysły, by z Unii Europejskiej wyjść - dodał poseł KO Konrad Frysztak.

