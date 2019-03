Czarnecki: Kaczyński zna nazwisko kandydata PiS na unijnego komisarza

- Decyzje co do komisarza jeszcze nie zapadły. Pan prezes Kaczyński już to wie, ale nie zostało to ogłoszone - przyznał w RMF FM Ryszard Czarnecki. Europoseł PiS odpowiedział na pytanie, czy kandydatką PiS na członka Komisji Europejskiej będzie Anna Fotyga, była szefowa MSZ w rządzie Jarosława Kaczyńskiego.

Ryszard Czarnecki, europoseł PiS (PAP, Fot: Grzegorz Michałowski)

PSL domagało się od PiS ujawnienia nazwiska kandydata partii rządzącej do Komisji Europejskiej.

- Kaganek oświaty w kierunku PSL poniosę i powiem, że żaden z krajów członkowskich UE nie ujawnił, kto będzie komisarzem. Tym bardziej, że wybór Komisji Europejskiej w tym roku będzie dość wyjątkowo późno, bo pewnie jesienią, może nawet w listopadzie. Mamy jeszcze osiem miesięcy i inne rządy też tego nie ogłosiły - wyjaśnił Ryszard Czarnecki w rozmowie z Krzysztofem Ziemcem.

Fotyga faworytką prezesa Skąd nazwisko Fotygi? O tym, iż była minister spraw zagranicznych jest główną kandydatką Jarosława Kaczyńskiego na komisarza Komisji Europejskiej, informował niedawno dziennik "Fakt".

- Decyzję może zmienić tylko wynik wyborów, ale wpływ na ostateczną decyzję będzie miało też zaangażowanie w kampanię - donosił tabloid.

Fotyga jest numerem jeden PiS na liście wyborczej w Gdańsku. W maju będzie ponownie ubiegać się o mandat europosła.

Oprócz Fotygi, która ma być liderką w wyścigu do fotela komisarza, wymienia się również Karola Karskiego, Zdzisława Krasnodębskiego, Ryszarda Legutko, Jacka Saryusza-Wolskiego oraz Konrada Szymańskiego.

Wcześniej jako kandydatów na komisarza wymieniano Beatę Szydło i Adama Bielana, ale "od jakiegoś czasu nie są brani pod uwagę".

Gdyby to rzeczywiście Anna Fotyga została komisarzem KE, byłaby trzecią Polką na tym stanowisku. Wcześniej tę funkcję pełniły Danuta Huebner i Elżbieta Bieńkowska. Oprócz nich - Janusz Lewandowski i Paweł Sarnecki.