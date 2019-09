Czarne chmury nad Wlk. Brytanią. Sondaże nie pozostawiają złudzeń

Przedterminowe wybory, których rozpisania chce premier Boris Johnson, mogą nie rozwiązać kryzysu wokół brexitu, a wręcz go pogłębić - wynika z sondaży. Żadna kombinacja partii nie ma szans na zdobycie większości w Izbie Gmin.

Boris Johnson podjął decyzję o złożeniu w parlamencie wniosku o przedterminowe wybory po tym, jak deputowani sprzeciwiający się bezumownemu brexitowi przejęli we wtorek kontrolę nad porządkiem obrad Izby Gmin.

W środę Izba ten wniosek ten odrzuciła, popierając zarazem - dzięki rozłamowcom z Partii Konserwatywnej Johnsona - projekt ustawy otwierającej drogę do zablokowania bezumownego brexitu i opóźnienia wyjścia z UE do 31 stycznia 2020 roku. Przypomnijmy, jedną z najważniejszych obietnic brytyjskiego premiera było przeprowadzenie brexitu 31 października br.

Drugi wniosek w sprawie przedterminowych wyborów trafi pod obrady w poniedziałek. Opozycyjne ugrupowania już zapowiedziały zachowanie zjednoczonego frontu przeciw tej propozycji. Dlaczego? Przeciwnicy Johnsona chcą zmusić premiera do politycznie upokarzającego opóźnienia brexitu i dopiero wtedy walczyć o głosy wyborców.

Co mówią sondaże?

Sondaże jednak wskazują, że przedterminowe wybory mogłyby nie tylko nie rozwiązać obecnego kryzysu, ale nawet go pogłębić. Żadna przewidywalna kombinacja ugrupowań raczej nie może liczyć na większość w Izbie Gmin. To z kolei może doprowadzić do kolejnych wyborów.