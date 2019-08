Czarne chmury nad SLD. Zostanie zdelegalizowany?

Do Sądu Okręgowego w Warszawie trafił wniosek ws. wykreślenia z listy polskich partii politycznych Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Skierowało go Towarzystwo Patriotyczne im. Jana Olszewskiego z Bielska-Białej.

Działanie grupy skrytykowali właśnie działacze SLD. Domagali się od prezydenta miasta Rafała Trzaskowskiego, aby przywrócił pomnik na miejsce. Efekt? Towarzystwo Patriotyczne im. Jana Olszewskiego z Bielska-Białej uznało, że domaganie się przywrócenia pomnika może być podstawą do sporządzenia wniosku o wykreślenie Sojuszu z katalogu polskich partii politycznych. We wniosku argumentuje m.in., że SLD nawołuje prezydenta Warszawy do łamania ustawy.