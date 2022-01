Czarna seria wypadków w górach. TOPR ostrzega

TOPR ostrzega, że w Tatrach panują bardzo trudne warunki. W ciągu tygodnia doszło do kilku poważnych wypadków. W piątek na szlaku na Rysy turysta ześlizgnął się i spadł po zalodzonym zboczu ok. 150 metrów. Mężczyzna z urazem głowy został przetransportowany śmigłowcem do zakopiańskiego szpitala.