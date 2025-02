Czarna seria w USA. Samolot zaczął się palić przed startem

Mrożące krew nagranie z Houston w USA. Samolot pasażerski Airbus A319 linii United Airlines szykował się do startu, gdy nagle jeden z silników zaczął się palić. Pasażerka Ashlyn Sharp nagrała telefonem, jak to wyglądało. Jej nagranie z 2 lutego udostępniła również agencja Reutera. Widać na nim mały pożar silnika. Pasażerowie nie wiedzieli, co się dzieje. Po otrzymaniu informacji od załogi, piloci wyłączyli silniki maszyny i zadecydowano o nagłej ewakuacji ponad 100 osób. Amerykańska Federalna Administracja Lotnictwa poinformowała w poniedziałek, że zbada incydent, który miał miejsce około godziny 8:35 czasu lokalnego na lotnisku George Bush Intercontinental Airport w Houston. Trwa czarna seria lotnictwa w USA. Wcześniej doszło przecież do katastrofy samolotu pogotowia lotniczego w Filadelfii i zderzenia śmigłowca z samolotem przy lotnisku w Waszyngtonie.