Czarna prognoza premiera Belgii. "Będzie 10 ciężkich zim"

- Następne pięć do dziesięciu zim będzie trudne. W wielu sektorach problemem będzie poradzenie sobie z tymi wysokimi cenami energii. Uważnie to monitorujemy, ale musimy zachować przejrzystość: Nadchodzące miesiące będą ciężkie, nadchodzące zimy będą równie trudne. Musimy to zakładać - powiedział belgijski premier podczas spotkania z przedstawicielami flamandzkiej organizacji pracodawców Voka. Jak informuje belgijski serwis internetowy VRT NWS, De Croo dodał też, że jeśli okaże się, że jego czarny scenariusz się nie spełni, to tylko lepiej. - Miejmy nadzieję na najlepsze, przygotujmy się na najgorsze. Jeśli w końcu wszystko ułoży się pomyślnie, to dobrze, że byliśmy przygotowani - stwierdził.